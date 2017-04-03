عبد الحليم علي يعتذر عن إدارة الكرة في الزمالك

عبد الحليم علي يرفض تولي منصب مدير الكرة بالزمالك

رفض عبد الحليم علي مهاجم نادي الزمالك السابق تولي منصب مدير الكرة بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة الزمالك قد اختارت عبد الحليم علي من أجل خلافة إسماعيل يوسف في منصب مدير الكرة بالنادي خلال الفترة القادمة.

وعقد عبد الحليم علي جلسة مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة بالنادي صباح أمس الأحد.

وبعد ساعات قليلة من الجلسة، تقدم عبد الحليم علي باعتذار لإدارة الزمالك عن عدم قدرته على تولي مهمة مدير الكرة بالفريق خلال الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة الزمالك لإيجاد بديلاً لعبد الحليم علي في الفترة المقبلة من أجل تولي منصب مدير الكرة الذي أصبح شاغراً بعد رحيل إسماعيل يوسف.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرر الإطاحة بالجهاز الفني للفريق كاملاً بعد الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين.