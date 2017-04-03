رئيس المقاصة: من الصعب منافسة الأهلي على لقب الدوري

رئيس المقاصة: تكرار تجربة ليستر في مصر صعبة

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على صعوبة منافسة فريقه على لقب الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

وأشار عبد السلام في تصريحات إذاعية إلى أن تكرار تجربة ليستر سيتي الإنجليزي الذي توج بلقب البريميرليج في نسخته الماضية يعد أمراً صعباً.

وأضاف رئيس المقاصة إلى أنه من الصعب أن يدخل أي فريق آخر في منافسة على لقب الدوري المصري دون الأهلي والزمالك، على الرغم من تراجع الأخير خلال الموسم الجاري.

وأوضح عبد السلام بأن فريقه يرغب في تحقيق مركز متقدم مع نهاية الموسم الحالي للدوري المصري، مشدداً على أن خطف اللقب من الأهلي يعد أمراً صعباً.

واختتم رئيس المقاصة حديث بالتأكيد على أنه لا يود أن يضع لاعبيه تحت ضغط كبير في الأسابيع الأخيرة من الدوري عن طريق مطالبتهم بالفوز باللقب في ظل صعوبة إتمام الأمر.