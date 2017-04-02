عروض عربية تنقذ قناص الأهلي من جحيم البدري

عروض الإحتراف تنهال على عماد متعب

انهالت العروض الإحترافية على عماد متعب مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب أزمته مع حسام البدري المدير الفني للفريق.

وتلقى عماد متعب مهاجم الأهلي، عرضين للاحتراف من ناديي الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

عرض ليبي وأخر مغربي لضم متعب

ودخل الجيش الملكي والاتحاد في منافسة شرسة للظفر بخدمات مهاجم المارد الأحمر عقب نهاية الموسم الحالي.

وكان متعب قد دخل في أزمة كبيرة في الأهلي بعد تصريحاته ضد الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في ظل عدم مشاركته في المباريات.

جدير بالذكر أن نادي وادي دجلة يرغب بقوة في ضم عماد متعب هو الأخر بطلب من مديره الفني أحمد حسام ميدو.