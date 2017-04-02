الأهلي على أبواب ضم نجم جديد من المقاصة

الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع نجم جديد من صفوف فريق مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع حسين الشحات لاعب خط وسط فريق مصر المقاصة لضمه في الموسم المقبل.

الأهلي يتوصل لإتفاق مبدئي مع نجم المقاصة

وتوصل مسئولو الأحمر لإتفاق شفهي مع متوسط ميدان الفريق الفيومي من أجل الحصول على خدماته لتعزيز صفوفه عقب نهاية الموسم الجاري.

ويعمل الأحمر على حسم الصفقة مع إدارة النادي الفيومي في سرية تامة خوفاً من دخول الزمالك في الصفقة ورفع سعر اللاعب.

وكان حسين الشحات قد أعلن مؤخراً عن تفضيله الإنتقال للنادي الأهلي، حال تلقيه عرضاً من القطبين.