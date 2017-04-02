اخبار الاهلى

أنباء عن عرض تونسي لضم علي معلول..والأهلي يطلب 5 مليون دولار

كتب وليد مجدي
- 2 أبريل، 2017 9:50 م
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البدري يعنف معلول

الترجي التونسي يقدم عرض لضم علي معلول

ترددت عدة أنباء عن وصول عرض رسمي من نادي الترجي التونسي إلى النادي الأهلي من أجل ضم الظهير الأيسر علي معلول في الصيف المقبل.

ويرغب نادي الترجي بقوة في الظفر بخدمات مدافع النادي الأهلي علي معلول لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.

5 مليون دولار شرط الأهلي لبيع علي معلول للترجي

وكشفت الأنباء عن طلب المارد الأحمر الحصول على 5 مليون دولار نظير الموافقة على انتقال علي معلول للترجي وعودته للدوري التونسي من جديد.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد أن النادي سيحسم مصير عروض علي معلول في نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع علي معلول في الصيف الماضي قادماً من الصفاقسي التونسي مقابل 700 ألف دولار.

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