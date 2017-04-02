كوليبالي يجبر البدري على تغيير طريقة لعب الأهلي

البدري يغير طريقة لعب الأهلي

يدرس حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تغيير طريقة لعب الفريق في المباريات المقبلة، بعد تألقه الإيفواري سوليماني كوليبالي.

وتألق كوليبالي مع الأهلي بشدة في مباراة الداخلية بالأمس، حيث أحرز هدفين من رباعية المارد الأحمر في شباك الفريق العسكري.

البدري يدرس اللعب باثنين مهاجمين أمام بتروجيت

وينوي البدري اللعب باثنين مهاجمين في تشكيلة الفريق في المباريات المقبلة، حيث سيدفع بالثنائي عمرو جمال وإلى جوار كوليبالي .

واستقر البدري على التراجع عن اللعب بثلاث صناع لعب ومن أمامهم مهاجم، حيث يرغب في الاستفادة من تألق كوليبالي واللإعتماد على قدرات اللاعب الهجومية إلى جانب الغزال.

وكان كوليبالي قد أحرز هدفين في ودية الأهلي اليوم أمام فريق منوف والتي فاز بها المارد الأحمر بسباعية.