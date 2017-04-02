عرض فلكي من تشيلسي لخطف نجم برشلونة

تشليسي يشعل صراع نجم برشلونة

انضم نادي تشيلسي الإنجليزي إلى سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة صنداي تايمز الإنجليزية كشفت أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي يجهز عرضاً فلكياً من أجل الظفر خدمات ساحر برشلونة نيمار.

200 مليون يورو من تشيلسي لضم نيمار

وذكرت الصحيفة أن مالك البلوز يجهز عرضاً بقيمة 200 مليون يورو قيمة فسخ عقد نيمار مع برشلونة من أجل ضم نيمار في الموسم المقبل.

ويستعد النادي اللندي لإغراء جوهرة البرازيل براتب سنوي ضخم يبلغ 25 مليون يورو للموافقة على إرتداء قميص الفريق اللندني.

جدير بالذكر أن نيمار مطلوب في أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أيضاً في الصيف القادم.