التشكيل الرسمي لقمة نابولي ويوفنتوس

قمة نارية بين نابولي ويوفنتوس
تنطلق بعد قليل، قمة الجولة الثلاثين من الدروي الإيطالي بين نابولي وضيفه يوفنتوس على ملعب السان باولو.
وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:
تشكيلة نابولي ويوفنتوس الرسمية
حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون
خط الدفاع: ستيفان ليشتستاينر، بونوتشي، كيلليني، كوادو أسامواه
خط الوسط: سامي خضيرة، ماركزيو، ليمينا، بيانتش
خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش، جونزالو هيجواين
بينما جاء تشكيلة نابولي كالتالي:
حراسة المرمى: رافاييل
خط الدفاع: السيد هيساي، راؤول ألبيول، كاليدو كوليبالي، سترينيش
خط الوسط: آلان، جورجينيو، هامسيك
خط الهجوم: كاليخون، مارتينيس، إنسيني
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