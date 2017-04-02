أمين صندوق الأهلي يقصف جبهة الزمالك

كامل زاهر يسخر من الزمالك

قصف كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي، جبهة الغريم التقليدي نادي الزمالك، خلال حديثه لوفد القناة الألمانية التي تقوم بتصوير فيلم تسجيلي عن الأهلي.

وأكد كامل زاهر أن الاهلي هو النادي الأكبر في مصر والدول العربية والإفريقية، حيث أن الأكثر تتويجاً بالبطولات المحلية والقارية.

كامل زاهر: منافسة الزمالك للأهلي معنوية

وأوضح أمين صندوق الأهلي أن الأهلي هو القطب الأوحد في مصر، حيث أن منافسته مع غريمه التقليدي نادي الزمالك معنوية في المقام الأول وليس على الأرض.

وأضاف “زاهر” أن المارد الأحمر توج بـ38 لقب لبطولة الدوري، بينما يمتلك الفريق المنافس 12 بطولة فقط.

وتابع أمين الصندوق أن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في مصر تصل إلى 70 مليون مشجع.