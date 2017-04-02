ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة نابولي ويوفنتوس

التعادل الإيجابي يحسم قمة نابولي ويوفنتوس

سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على قمة الجولة الـ30 بالدوري الإيطالبي بين نابولي وضيفه يوفنتوس اليوم الأحد.

وتقدم الألماني سامي خضيرة الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي 1 – 0.

وفي الشوط الثاني، أدرك نابولي التعادل عبر قائده مارك هامسيك في الدقيقة 60 ، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 – 1 .

يوفنتوس يحافظ على الصدارة رغم التعادل مع نابولي

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب، بينما فيما رفع نابولي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث.