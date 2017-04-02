ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة غرناطة وبرشلونة

برشلونة يسحق غرناطة برباعية

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزا ساحقاً على حساب نظيره فريق غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الـ29 بالليجا الإسبانية.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف عن طريق لاعبه لويس سواريز في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أدرك غرناطة هدف التعادل في الدقيقة 50 عبر لاعبع بوجا، ثم كشر البرسا عن أنيابه وأحرز ثلاث أهداف متتالية عن طريق كل من، ألكاسير وسوني “بالخطأ في مرماه” ونيمار في الدقائق 64 و 83 و 91.

برشلونة يواصل مطاردة ريال مدريد

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده لـ66 نقطة في المركز الثاني، ليواصل مطاردة المتصدر ريال مدريد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 19 نقطة في المركز 19.