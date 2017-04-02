ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة المقاصة والإسماعيلي

الشيخ يقود المقاصة لإسقاط الدراويش

قاد أحمد الشيخ نجم نادي مصر المقاصة، فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الجولة 23 من الدوري الممتاز.

وتقدم المقاصة بالهدف الأول عبر هداف الدوري أحمد الشيخ في الدقيقة 27 قبل أن يدرك كالديرون التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 32 ، ثم عاد المقاصة وتقدم بالهدف الثاني عبر لاعب إريك تراوري في الدقيقة 40، ثم أضاف الشيخ الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفيومي 3 – 1 .

في الشوط الثاني، أدرك الدراويشالهدف الثاني عن طريق عماد حمدي في الدقيقة 65، لينتهي اللقاء بفوز المقاصة 3 – 2.

المقاصة يواصل مطاردة الأهلي

وبتلك النتيجة، رفع المقاصة رصيده للنقطة 51 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر ، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 28 نقطة في المركز التاسع.