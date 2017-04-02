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الأهلي يدك شباك منوف وديا بسباعية

كتب علي نيوي
- 2 أبريل، 2017 5:45 م
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الأهلي ومنوف

الأهلي يسحق منوف وديا بسباعية

حقق الأهلي فوزا وديا كبيرا على منوف بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

افتتح مؤكم زكريا أهداف المباراة محرزا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 10 ، وأضاف سليماني كوليبالي الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 19 ، ليعود نفس اللاعب ويحرز الهدف الثالث للاهلي في الدقيقة 39 وينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أضاف صالح جمعة الهدف الرابع للأهلي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 50 ، وأضاف كريم نيدفيد الهدف الخامس في الدقيقة 62 ، وعاد صالح جمعة وأحرز الهدف السادس للأهلي في الدقيقة 71 ، واختتم معاذ الحناوي مهرحان الأهداف محرزا الهدف السابع في الدقيقة 75 لتنهي المباراة بفوز الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف.

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