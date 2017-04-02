بالفيديو.. ميلان يكتفي بالتعادل أمام بيسكارا

التعادل الإيجابي بنهي مواجهة بيكسارا وميلان

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة بيسكارا أمام ضيفه ميلان في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد “أدرياتيكو” في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم بيكسارا أولا عن طريق جابريل باليتا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 ،وأدرك ماريو بازاليتيش التعادل لميلان في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بهدف في شباك كل فريق.

وفي الشوط الثاني حاول كلا الفريقان في خطف هدف الفوز لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 54 نقطة احتل بهم المركز السابع ، كما رفع بيسكارا رصيده للنقطة 13 نقطة في المركز الأخير.