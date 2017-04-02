الأهلي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في شباك منوف

الأهلي يهز شباك منوف بثلاثة أهداف في الشوط الاول

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته الودية أمام منوف بالتقدم بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة المقامة حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

فاتتح مؤمن زكريا أول الأهداف محرزا الهدف الأول في الدقيقة 10 وأضاف الإيفواري سليماني كوليبالي الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 18 وعاد كوليبالي وتمكن من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 39.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد قرر خوض فريقه مباراة ودية عقب مواجهة الداخلية لمنح البدلاء والمستبعدين فرصة المشاركة في المباراة.