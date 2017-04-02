اخبار الاهلى

الأهلي يُنهي الشوط الأول بثلاثية في شباك منوف

كتب علي نيوي
- 2 أبريل، 2017 4:38 م
20,235
الأهلي ومنوف

الأهلي يهز شباك منوف بثلاثة أهداف في الشوط الاول

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته الودية أمام منوف بالتقدم بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة المقامة حاليا على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

فاتتح مؤمن زكريا أول الأهداف محرزا الهدف الأول في الدقيقة 10 وأضاف الإيفواري سليماني كوليبالي الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 18 وعاد كوليبالي وتمكن من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 39.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد قرر خوض فريقه مباراة ودية عقب مواجهة الداخلية لمنح البدلاء والمستبعدين فرصة المشاركة في المباراة.

شارك برأيك !!