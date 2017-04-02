البدري يزف بشرى سارة لعمرو بركات

البدري يعد عمرو بركات بالقيد في القائمة الإفريقية

زف حسام البدري حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشرى سارة لصانع الألعاب عمرو بركات بوعده بالقيد في القائمة الإفريقية.

ويحق لأي فريق تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في قيد 4 لاعبين في الأسبوع الأول من شهر مايو وذلك وفقا للائحة الكاف في النظام الجديد للبطولة.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد استبعد بركات من القائمة الإفريقية الأولى للأهلي في البطولة الإفريقية لكنه وعد اللاعب بالقيد فيها مرة أخرى بشرط الاجتهاد في التدريبات وإثبات نفسه.

ومن المنتظر أن يحدد البدري أسماء اللاعبين الأربعة التي سيتم قيدهم في مايو المقبلة وإن كانت كل المؤشرات تؤكد بأن البدري سيقوم بقيد بركات.