ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

التعادل الإيجابي يحسم قمة أرسنال ومانشستر سيتي

حسم النعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة القوية التي جمعت بين أرسنال وضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب “الإمارات” في قمة مباربات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تقدم مانشستر سيتي أولا عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 5 ، ونجح ثيو والكوت في إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة 40 ، ليضيف بعده بدقيقتين سيرجيو أجويرو الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني تمكن أرسنال من إدراك التعادل بواسطة مدافعه شكوردان موستافي في الدقيقة 53 ، لتمر الدقائق المتبقية دون جديد وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 58 نقطة محتلا المركز الرابع ، كما رفع أرسنال رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس.