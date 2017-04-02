عبد العال: كوليبالي أفضل من عمرو جمال

رضا عبد العال: كوليبالي أحرج البدري

أثنى نجم الكرة المصرية السابق رضا عبد العال على مهاجم الأهلي الجديد سليماني كوليبالي بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه اللاعب في مبارة فريقه أمس أمام الداخلية.

ونجح كوليبالي في إحراج الكثير من المشككين في قدراته التهديفية بعدما أحرز هدفين في مباراة الأهلي أمس أمام الداخلية حيث حل اللاعب بديلا في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيه المارد الأحمر برباعية نظيفة.

وقال عبد العال في تصريحات إذاعية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”كوليبالي مهاجم خطير للغاية وقام بإحراج حسام البدري”.

وأضاف “كوليبالي أفضل من مهاجمين موجودين داخل الأهلي أمثال عمرو جمال ، ومباراة الداخلية هي الانطلاقة الحقيقية له”.