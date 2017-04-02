نجم الزمالك يفتح النار على محمد حلمي

ريكو: محمد حلمي كان يريد في إخراجي من الزمالك

فتح صلاح ريكو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك النار على محمد حلمي مدرب الفريق السابق والذي تمت إقالته مشيرا إلى أنه كان ينوي رحيله عن الزمالك في نهاية الموسم.

وقرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمس إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام سموحة بهدفين دون مقابل.

وفي تصريحات للاعب اتحاد الشرطة السابق أكد على أن محمد حلمي خدعه في الكثير من المباريات مشيرا إلى أنه كان يتحدث معه بانه سيكون مستقبل النادي وهذا أمر لا يصدق بالنظر لاستبعادي من المباريات.

وأضاف بأن حلمي كان ينوي رحيلي عن الزمالك في نهاية الموسم بالرغم من حديثه معي ، وأتمنى التوفيق له.