الأهلي يخاطب برج العرب لاستضافة مبارياته الإفريقية

الأهلي يرسل خطابا لبرج العرب لاستضافة مبارياته الإفريقية

أرسل مسئولو النادي الأهلي خطابا إلى المسئولين باستاد برج العرب بالإسكندرية من أجل استضافة مباريات الفريق الإفريقية بعدما رفض ستاد السلام استقبال مباريات الفريق مرة أخرى.

وتنص اللائحة في المسابقات الإفريقية على خوض المباريات بحضور جماهير وهو ما رفضه مسئولو ستاد السلام خوفا من حدوث أعمال شغب من قبل الجماهير.

وأرسل الأهلي خطابا إلى المسئولين باستاد برج العرب لمعرفة رأيهم حول استقبال مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا والتي ستبدء مبارياتها في شهر مايو المقبل حيث ستجرى القرعة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة بيدفيست الجنوب إفريقي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.