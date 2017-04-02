ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد يحافظ على صدارة الليجا بثلاثية في ألافيس

حافظ ريال مدريد على صدارة الليجا وذلك بعدما نجح في الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “سانتياجو برنابيو” في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم ريال مدريد بهدف نظيف عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني أضاف إيسكو الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 83 ، وعزز ناتشو فيرنانديز من تقدم ريال مدريد محراز الهدف الثالث في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول ، بينما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر.