بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد 2-4-2017 في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد

يتطلع ريال مدريد لمواصلة صدارته لليجا وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد 2-4-2017.

ويحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو” مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام الرابعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء في صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 65 نقطة مع أفضلية مباراة مؤجلة ، بينما يخوض ديبورتيفو ألافيش هذه المباراة محتلا المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر

ويأمل لاعبو الفريق الملكي في حصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم لمواصلة تصدره للمسابقة خاصة وأنهم مقبلون على مباريات صعبة في الفترة المقبلة.

يوتيوب يالا شوت مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس اليوم 2-4-2017

ويعول الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي على كتيبة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم قلب الدفاع سيرجيو راموس والثلاثي الهجومي بيل وبنزيمة ورونالدو.

أما ديبورتيفو ألافيس فيسعى لإحداث المفجأة وتكرار ما فعله أمام برشلونة في الدور الأول من الدوري ، وإن لم يتمكن في ذلك فسيحاول لاعبوه الخروج من هذه المباراة بأقل الخسائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس

تنقل قنوات بين سبورتس مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام الرابعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة و15 دقيقة بتوقيت السعودية.

