الأهلي يختار ملعبين بديلين للسلام استعداداً لدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحدد ملعبين بديلين تحسباً لرفض الأمن لاستاد السلام

قرر مسؤولو النادي الأهلي تحديد ملعبين بديلين للفريق لخوض مبارياته في دوري أبطال أفريقيا على أحدهما في حال رفض استاد السلام استضافة المباريات.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا خلال شهر مايو القادم بعدما يتم الاعلان عن القرعة يوم 26 أبريل الجاري.

وتقام مباريات دوري الأبطال الأفريقي بحضور جماهيري وذلك بحسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واختار الاهلي ملعبي الدفاع الجوي وبرج العرب لتقام عليه مباريات الفريق في دوري الأبطال الأفريقي تحسباً لرفض الأمن لحضور الجماهير على استاد السلام.

وعلم مسؤولو الأهلي بوجود نية لدى الجهات الأمنية لرفض حضور الجماهير على ملعب السلام في ظل وجوده وسط كثافة سكانية بمحاقظة القاهرة.

وقرر مسؤولو القرعة الحمراء مخاطبة الجهات الأمنية والكاف باختيار ملعبي الدفاع الجوي وبرج العرب كبديلين للسلام في حال رفضه.