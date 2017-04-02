الأهلي يصرف مكافأة للاعبيه بعد الفوز على الداخلية

عبد الحفيظ: مكافأة إجادة للاعبي الأهلي بعد الانتصار على الداخلية

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صرف مكافأة إجادة للاعبي فريقه بعد الانتصار الذي تحقق على حساب الداخلية مساء أمس الثلاثاء.

وفاز الأهلي على الداخلية بأربعة أهداف نظيفة في إطار مباريات الجولة من الدوري المصري الممتاز على ملعب السلام بالقاهرة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه تقرر صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد الانتصار الذي تحقق خلال المباراة.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن اللاعبين قدموا أداء متميز خلال المباراة واستحقوا الفوز عن جدارة، وهو ما أدى إلى صرف المكافأة.

واختتم عبد الحفيظ حديثه بالتأكيد على أن المكافأة تأتي في ظل تحفيز اللاعبين لتقديم نفس المستوى في المباريات المقبلة والتي ستكون قوية للفريق.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة وبفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة أقرب ملاحقيه.