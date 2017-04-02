الزمالك يضم محمد صلاح رسمياً

الزمالك يحصل على موافقة حرس الحدود لانضمام محمد صلاح للجهاز الفني

حصل مجلس إدارة نادي الزمالك على موافقة إدارة حرس الحدود على انتقال محمد صلاح المدير الفني للفريق العسكري لتدريب القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن رغبته في عودة محمد صلاح للتواجد في الجهاز الفني للفريق بمنصب المدرب العام.

وسبق لمحمد صلاح أن رحل عن الزمالك ليكون المدير الفني لحرس الحدود خلال الفترة الماضية، قبل أن يعلن نادي الزمالك عن عودته.

وتلقت إدارة نادي الزمالك موافقة من حرس الحدود على رحيل صلاح لتولي مهمته الجديدة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وسبق لإدارة الزمالك أن أعلن عن رحيل الجهاز الفني للفريق بالكامل في ظل الهزيمة التي تعرض لها أمام سموحة بهدفين نظيفين.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح سيتولى منصب المدرب العام لنادي الزمالك في الجهاز الفني الذي يديره أجوستو إيناسيو المدير الفني.