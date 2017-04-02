مدرب الأهلي: لا يجب أن نبالغ فيما قدمه كوليبالي

أحمد أيوب: لولا بقية لاعبي الأهلي لما قدم كوليبالي ما قدمه

أكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي على ضرورة عدم المبالغة في الحديث عن الاداء الذي قدمه الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق.

وشارك كوليبالي للمرة الأولى مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز، حيث نجح في تسجيل هدفين خلال المباراة بمجرد نزوله في الشوط الثاني.

وشدد أيوب على ضرورة عدم إغفال ما قدمه بقية لاعبي الأهلي خلال المباراة، مؤكداً على أنه لولاهم لما قدم كوليبالي هذا المستوى.

وأضاف أيوب: ” لا نريد التسرع في الحكم على كوليبالي خاصة أنها المباراة الأولى له، ولكنه نجح في تقديم بداية جيدة حتى الآن “.

وأكمل: ” لا نريد المبالغة فيما قدمه كوليبالي مع الأهلي، فلولا بقية اللاعبين لما ظهور كوليبالي بهذا المظهر خلال اللقاء “.

واختتم: ” ننتظر المباريات المقبلة من أجل الحكم على مستوى كوليبالي بصورة أفضل “.