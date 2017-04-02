مرتضى منصور: الزمالك قادر على خطف الدوري من الأهلي

مرتضى منصور: الدوري ما زال في الملعب

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قدرة فريقه على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وشدد مرتضى على أن فريقه قادر على خطف لقب الدوري من النادي الأهلي على الرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين في الفترة الحالية.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 40 نقطة خلف المقاصة برصيد 48 نقطة.

وقال رئيس الزمالك: ” الدوري ما زال في الملعب، ونحن قادرون على خطف لقب المسابقة من الاهلي “.

وأكمل: ” الاهلي لم يحسم لقب الدوري حتى الآن، وبالتالي فإننا بإمكاننا الفوز بالمسابقة طالما أن عمرها ممتد “.

واختتم: ” لاعبو الزمالك يجب أن يدركوا أنه بإمكانهم الفوز بالمسابقة بشرط أن يكونوا رجال في المباريات المقبلة ولا يلتفتوا للنجومية التي يعيشون فيها “.