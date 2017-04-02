الزمالك يعلن الموعد الجديد لوصول مدربه الجديد

مرتضى منصور: إيناسيو يصل صباح الأثنين وصلاح معاوناً له

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد وصول أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق والذي سيخلف محمد حلمي المقال من منصبه.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع إيناسيو من أجل قيادة نادي الزمالك في الفترة المقبلة خلفاً لمحمد حلمي الذي رحل عن منصبه خلال الساعات الماضية.

وأشار منصور إلى أن إيناسيو سيصل إلى القاهرة في التاسعة من صباح غداً الأثنين من أجل تولي مهمة تدريب نادي الزمالك بصورة رسمية خلفاً لحلمي.

وأضاف مرتضى بأن محمد صلاح سيكون هو المدرب العام لنادي الزمالك في الجهاز الفني للفريق، مؤكداً على سعيه للحصول على موافقة إدارة حرس الحدود بشأن الأمر.

ويتولى محمد صلاح حالياً مهمة تدريب نادي حرس الحدود، بعدما رحل عن الزمالك قبل شهور قليلة ماضية، في حين تبحث إدارة القلعة البيضاء عن عودته حالياً.

واختتم مرتضى منصور حديثه بالتأكيد على أن عبد الحليم علي سيتولى منصب مدير الكرة في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خلفاً لإسماعيل يوسف مدير الكرة الحالي.