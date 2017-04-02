مرتضى منصور لمحمد حلمي وجهازه: في 60 داهية!

مرتضى منصور يوجه رسالة مهينة للجهاز الفني للزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة مهينة للجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي، والذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق أمام سموحة.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء في المباراة الأخيرة لمحمد حلمي وجهازه الفني، مما صعب من موقف الفريق في الدوري المصري.

وتحدث مرتضى منصور عن أداء فريقه في المباراة، حيث أكد على أن محمد حلمي تعمد خسارة فريقه للمواجهة، مشدداً على سوء اختيار تشكيل اللقاء.

وقال رئيس الزمالك: ” من لا يعرف قيمة الزمالك فليرحل في 60 داهية، محمد حلمي لعب بالنار معنا وما حدث كان غير طبيعي “.

وأكمل: ” التشكيل كان سيء والتغييرات أيضاً سيئة، جميع اللاعبين كانوا جاهزين للمباراة في حين تحدث الجهاز الفني عن عدم جاهزية البعض وهو غير صحيح “.

واختتم: ” ما حدث من محمد حلمي كان غير مقبول، ومن لا يعرف قيمة وقدر نادي الزمالك فليرحل، محمد حلمي حاول معاقبتنا على رحيله وهو ما لن نقبله “.