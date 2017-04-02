مرتضى منصور فاتحاً النار على مؤمن سليمان: “يا كومبارس”!

مرتضى منصور موجهاً رسالة قاسية لمؤمن سليمان: لن ترى الزمالك مجدداً

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة قاسية لمؤمن سليمان المدير الفني لنادي سموحة بعد الفوز الذي حققه الأخير على حساب الأبيض أمس الثلاثاء.

ونجح سموحة في الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين مساء الثلاثاء بالدوري المصري، وهو ما دفع مرتضى منصور للهجوم على مؤمن سليمان بعد المباراة.

وقال مرتضى منصور: ” لن ترى الزمالك من جديد يا كومبارس، القلعة البيضاء هي التي صنعتك بعد أن كنت مغمور ولا أحد يعرفك “.

وأكمل: ” مؤمن سليمان أهدر بطولة دوري أبطال أفريقيا على الزمالك، والآن يهدر الدوري علينا، لن ترى الزمالك أو تتولى تدريبه من جديد “.

واختتم: ” الزمالك هو من صنع اسمك بعد أن كنت مغمور واستعنا بك ككومبارس، أضعت علينا بطولات في الفترة الماضية، وما حدث في مباراة سموحة لم يكن طبيعياً “.