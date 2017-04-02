كوليبالي: أهدي الهدفين لجماهير الأهلي.. وفخور بما قدمت

كوليبالي يعلق على مشاركته الأولى مع الاهلي في الدوري

علق الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم النادي الأهلي على مشاركته الأولى مع فريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام فريق الداخلية.

وكان كوليبالي قد ظهر للمرة الأولى مع الأهلي في الدوري مساء الثلاثاء عندما دخل كبديلاً في مواجهة الداخلية لينجح في تسجيل هدفين خلال 10 دقائق.

وكتب كوليبالي تعليقاً عبر حسابة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أعرب خلاله عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

وقال المهاجم الإيفواري في تغريدته عبر تويتر: ” أخيراً شاركت مع الأهلي في الدوري المصري المرة الأولى، وهو ما أفخر به “.

واختتم: ” فخور بكل ما قدمته في ظهوري الأول، وأهدي الهدفين لجماهير الأهلي، أثق في أنه لا وجود للمستحيل طالما أن الله بجانبك “.