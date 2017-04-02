عبد الحفيظ: لا يمكننا رفض هدية الزمالك

عبد الحفيظ: خسارة المنافسين لنا هدية لا يمكن رفضها

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن فريقه لن يسقط في فخ الحديث عن حسم لقب الدوري المصري خلال الفترة الحالية.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن فريقه لن يعتبر نفسه فائزاً بلقب الدوري المصري سوى بعد ان يتحقق الأمر رسمياً وبصورة رقمية خلال الفترة المقبلة.

وكان الاهلي قد ابتعد بصدارة الدوري المصري بعدما وصل إلى النقطة 55 أمام مصر المقاصة صاحب المركز الثاني بـ48 نقطة، ثم الزمالك ثالثاً بـ40 نقطة.

وقال مدير الكرة بالأهلي: ” لن نقع في الفخ ونلهث خلف الحديث عن فوزنا بلقب الدوري المصري، فنحن لم نحسم اللقب حتى الآن “.

وأكمل: ” خسارة الزمالك أو أي منافس أخر هي هدية لنا ولا نستطيع أن نرفضها، ولكن يجب أن نبذل أقصى جهد من أجل الفوز باللقب رقمياً في الفترة المقبلة “.

واختتم عبد الحفيظ حديثه قائلاً: ” النبي قبل الهدية فكيف نرفضها نحن؟ سنعمل على استغلال تلك العوامل من أجل الفوز بلقب الدوري رسمياً في أقرب وقت ممكن “.