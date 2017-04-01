البدري: سنلجأ للتدوير في المباريات المقبلة وكوليبالي مميز

البدري سعيد برباعية الداخلية

أعرب حسام البدري المدير للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه التام على مستوى لاعبيه في مباراة اليوم أمام الداخلية.

وأكد “البدري” أن رغبة اللاعبين في غحراز هدف التقدم، كانت سبب إهدار الفرص في الشوط الأول من المباراة.

وأوضح البدري، أن التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني، كانت كلمة السر في تعديل النتيجة والفوز العريض للفريق على الداخلية.

البدري: كوليبالي أثبت جاهزيته للمشاركة في المباريات

وأشاد البدري بمستوى كوليبالي قائلاً:” كوليبالي ظهر بمستوى جيد وأظهر جاهزيته للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

كما أشاد مدرب الأحمر بالثلاثي ميدو جابر وأحمد حمودي وصبري رحيل، مؤكداً أنهم ظهرو بمستوى مميز في المباراة، إضافة لكل اللاعبين.

وشدد البدري على أن المباريات المقبلة للفريق ستشهد عملية تدوير بين اللاعبين، نظراً للاستحقاقات المحلية والقارية التي سيخوضها الفريق.