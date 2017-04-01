ملخص لمسات كوليبالي في مباراة الداخلية

كوليبالي يخطف الأنظار في مباراة الداخلية

خطف المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي نجم النادي الأهلي الأنظار من الجميع بتألقه في مباراة الفريق اليوم أمام الداخلية بالدوري.

وقاد كوليبالي الأهلي لتحقيق فوزعريض على حساب فريق الداخلية بأربعة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 والتي أقيمت على ملعب السلام.

كوليبالي يرد على المشككين بهدفين في الداخلية

وبرز كوليبالي بشدة بعد نزوله في الشوط الثاني بديلاً، حيث قلب المباراة رأساً على عقب، بتحركاته وقوته البدنية الكبيرة، حيث نجح في إجراز الهدفين الثالث والرابع.

وعاني كوليبالي من الاستبعاد من مباريات الأحمر منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير، إلا أنه رد اليوم على جميع المشككين في قدراته.