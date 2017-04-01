سر استبعاد مؤمن زكريا من مباراة الداخلية

البدري يواصل ابعاد مؤمن زكريا عن مباريات الأهلي

واصل حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاده لمؤمن زكريا مهاجم الفريق للمباراة الثانية أمام الداخلية اليوم.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون سبورت سر استبعاد مؤمن زكريا في مباراة الليلة.

سيد عبد الحفيظ: استبعاد مؤمن زكريا من أجل إراحته

وأكد “عبد الحفيظ” أن استبعاد مؤمن يرجع لرغبة الجهاز الفني في إراحة اللاعب، حيث فضل عدم الدفع به في اللقاء.

وأوضح مدير الكرة أن مؤمن يحتاج لجهود جميع اللاعبين، ومؤمن من العناصر الأساسية في الفريق، ونحتاج لخدماته في المباريات الهامة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره الداخلية برباعية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري.