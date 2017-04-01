اخبار الاهلى

البدري يتراجع عن قرار إراحة الأساسيين من مران الغد

كتب وليد مجدي
- 1 أبريل، 2017 10:42 م
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تدريب للأساسيين في الأهلي غداً

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حسام البدري عن قرار إراحة اللاعبين الأساسيين المشاركين في مباراة الداخلية من مران الغد.

مباراة ودية لبدلاء الأهلي أمام منوف

وتراجع البدري عن قرار منح لاعبيه الأساسيين، راحة سلبية من مران الغد، حيث سيخوض اللاعبين مرانهم في الساعة الثانية والنصف قبل المباراة الودية أمام منوف، التي سيشارك بها اللاعبين البدلاء .

وكان الأهلي قد فاز على الداخلية، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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