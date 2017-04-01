اخبار الاهلى

جماهير الأهلي تقصف جبهة الزمالك في مدرجات ملعب السلام

كتب وليد مجدي
- 1 أبريل، 2017 10:34 م
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جماهير الأهلي تسخر من الزمالك

سخرت جماهير النادي الأهلي من العدو اللدود والغريم التقليدي نادي الزمالك، بعد فوز الأحمر وخسارة الأبيض أمام نادي سموحة اليوم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الداخلية برباعية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21، بينما سقط الزمالك في فخ الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ23 بالدوري.

جماهير الأهلي للزمالك: حلو يا حلو الإنسحاب أحسن له

ورددت جماهير الأهلي عبارات ساخرة من نادي الزمالك قائلين:” حلو يا حلو الإنسحاب أحسن له”، في إشارة لتراجع الزمالك عن قرار الانسحاب ثم تلقيه خسارة مذلة اليوم.

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