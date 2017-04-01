راحة للأساسيون في الأهلي ..ومبارة ودية للبدلاء أمام منوف غداً

راحة لأساسيو الأهلي غداً

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري منح اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الداخلية اليوم راحة من مران الغد وودية منوف.

وفشل البدري في إراحة اللاعبين الأساسيين خوفاً عليهم من الإجهاد والإصابات.

بدلاء الأهلي يخوضون ودية أمام منوف غداً

في حين، يخوض اللاعبون البدلاء بماراة ودية غداً الاحد أمام فريق منوف في الساعة الرابعة عصراً على ملعب مختار التتش.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب الداخلية اليوم برباعية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري.