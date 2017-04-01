صدام ناري بين لاعبي الزمالك ومرتضى منصور

دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في صدام ناري مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عقب قرار إيقاف مستحقاتهم المالية .

وكان مرتضى منصور قد قرر إقالة الجهاز الفني بالكامل بقيادة محمد حلمي وإيقاف مستحقات اللاعبين عقب الخسارة من سموحة.

ورفض لاعبو الزمالك قرار مرتضى منصور بإيقاف مستحقاتهم لأجل غير مسمى وتحميلهم سبب سوء مستوى الفريق والهزائم التي يتعرض لها الأبيض.

وهدد عددمن لاعبي الأبيض بالرحيل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم، في ظل الأوضاع التي وصلت إليها القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد سقط في فخ الخسارة أمام فريق سموحة بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ23 بالدوري.