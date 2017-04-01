ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وإمبولي

روما يحقق فوز ثمين على إمبولي

حقق فريق روما الإيطالي فوز ثمين على حساب نظيره فريق امبولي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ30 ضمنمنافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى روما الشوط الأول متقدماً بالهدف الأول عن طريق لاعبه البوسني إدين دزيكو في الدقيقة12، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق العاصمة 1 – 0.

دزيكو يقود روما للفوز على إمبولي

وفي الشوط الثاني، أضاف دزيكو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 56، لينتهي اللقاء بفوز روما2 – 0.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد روما للنقطة 68 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد امبولي عند النقطة 22.