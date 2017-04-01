مشاهدة بث مباشر مباراة روما وإمبولي اليوم السبت 1 – 4 – 2017 بالدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة روما وإمبولي بث مباشر

يستضيف فريق روما الإيطالي نظيره إمبولي على ملعبه الأولمبيكو في إطار منافسات الجولة الثلاثون ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وتنطلق مباراة روما وإمبولي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية على ملعب الأوليمبيكو.

بث مباشر يوتيوب مباراة روما وإمبولي

ويدخل روما مباراة الليلة بشعار الفوز وحصدالنقاط الثلاث لمواصلة سلسلة انتصارات فريق العاصمة الإيطالية مواصلة يوفنتوس على صدارة الترتيب.

ويحتل روما المركز الثاني في ترتيب الكالتشيو برصيد 65 نقطة، بينما يحتل فريق إمبولي المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.

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ويسعى لوتشيانو سباليتي لقيادة فريقه نحو حصد النقاط الثلاث من أجل تقليل فارق الـ8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

ودفع سباليتي بقوته الضاربة، حيث يعتمد على الفرعون المصري محمد صلاح لقيادة هجوم الذئلب .

مشاهدة مباراة روما وإمبولي

من المقرر أن تنقل مباراة روما وإمبولي عبر قناة بي إنسبورت الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الإيطالي بشكل حصري.