دكة بدلاء قوية للأهلي أمام الداخلية

البدري يستعبد الشناوي ومؤمن زكريا ومارسيلو أمام الداخلية

استبعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثلاثي محمد الشناوي ومؤمن زكريا وحسين السيد في الدوري الممتاز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، أحمد عادل، محمد هاني، محمد نجيب، عمرو بركات، وليد سليمان، كوليبالي، حسام غالي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الداخلية في الثامنة مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري.

عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية

وكان الأهلي قد أعلن عن التشكيل الرسمي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع : صبرى رحيل، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبدالله السعيد

خط الهجوم: حمودي، ميدو جابر، عمرو جمال