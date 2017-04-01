التشكيل الرسمي للأهلي أمام الداخلية

عمرو جمال يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه الداخلية في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : أحمد فتحي – سعد سمير – أحمد حجازي – صبري رحيل

خط الوسط : حسم عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – أحمد حمودي – ميدو جابر

خط الهجوم : عمرو جمال.

أما البدلاء : أحمد عادل عبد المنعم – محمد هاني – حسام غالي – عمرو بركات – وليد سليمان – محمد نجيب – سليماني كوليبالي.