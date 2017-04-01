اخبار الاهلى

ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي والداخلية

كتب علي نيوي
- 1 أبريل، 2017 10:05 م
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الأهلي يحافظ على الصدارة برباعية في الداخلية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الداخلية اليوم.

وكان الأهلي قدحقق فوز ثمين على حساب الداخلية برباعية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري الممتاز.

كوليبالي يقود الأهلي لاسقاط الداخلية

وأحرز ثلاثية الأهلي كل من، سعد سمير ووليد سليمان وكوليبالي “هدفين” في الدقائق 60 و 70 و 80 و.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده لـ55 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 16 نقطة في المركز الـ15.

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