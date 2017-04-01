بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية اليوم السبت 1-4-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الأهلي والداخلية اليوم السبت

يسعى الأهلي حامل لقب الدوري المصري لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم والاقتراب خطوة أخرى من التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي وذلك عندما يواجه الداخلية اليوم 1-4-2017.

ويحتضن ستاد “السلام” مباراة الأهلي والداخلية في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل الأهلي هذا اللقاء وهو متربع على صدارة الترتيب برصيد 52 نقطة ، بينما يحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

الأهلي والداخلية بث مباشر

ويطمح أبناء القلعة الحمراء لتحقيق الفوز في هذه المباراة ومواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم من أجل الظفر باللقب الذي ينتظره الجماهير الحمراء.

ويخوض الأهلي هذا اللقاء وسط غياب المهاجم النيجيري جونيور أجاي الذي لم يتعافى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية ، فيما عاد حسام غالي للقائمة بعد تعافيه من الإصابة.

يوتيوب يالا شوت مباراة الأهلي والداخلية اليوم 1-4-2017

ويعول البدري في مباراة اليوم على خط هجومه المكون من عمرو جمال وميدو جابر ومؤمن زكريا لفك شفرات دفاع الداخلية.

أما فريق الداخلية فيسعى للهروب من المنقطة الخطرة التي يقبع فيها والتقدم خطوة على سلم الترتيب وذلك بالخروج من المباراة بأقل الأضرار.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تنقل مباراة الأهلي والداخلية على قناة أون سبورتس في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.