بالفيديو.. قطار بايرن ميونيخ يدهس أوجسبورج بسداسية نظيفة

بايرن ميونيخ يغرد وحيدا في صدارة البوندسليجا بسداسية في أوجسبورج

غرد بايرن ميونيخ وحيدا في صدارة البوندسليجا بعدما حقق فوزا كاسحا على أوجسبورج بستة أهداف نطيفة في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “أليانز أرينا” ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

افتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة محرزا الهدف الأول لبايرن ميونيخ في الدقيقة 17 ، وأضاف الألماني توماس مولر الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول لتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني عاد ليفاندوفسكي وعزز من تقدم بايرن ميونيخ محرزا الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 55 ، وعمق الإسباني تياجو ألكانتار جراح أوجسبورج محرزا الهدف الرابع لأبناء المدرب كارلو أنشيلوتي ، ليعود ليفاندوفسكي مجدد ويحرز الهدف الخامس للبايرن والثالث له في المباراة “هاتريك” ، ويختتم بعده توماس مولر مهرجان الأهداف محرزا الهدف الثاني له في المباراة والسادس للبايرن.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 65 نقطة مغردا وحيدا في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد أوجسبورد عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.