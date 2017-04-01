ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة سموحة والزمالك في الدوري المصري

سموحة يعمق جراح الزمالك بثنائية نظيفة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الخسارة الثانية على التوالي وذلك بعدما سقط أمام مضيفه سموحة بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “الجيش” ببرج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء كان شاهدا على هدفي المباراة الذي أحرزهما كلا من أحمد حسن مكي بطريقة رائعة في الدقيقة 33 ، وأحمد نبيل مانجا من تصويبة صاروخية في الدقيقة 44.

وأهدر مصطفى فتحي ركلة جزاء لصالح الزمالك حيث تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بكل براعة.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الزمالك العودة في المباريات لكنهم فشلوا في إحراز أي هدف لتنتهي المباراة بفوز سموحة بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس ، وهو نفس رصيد الزمالك لكنه احتل المركز الثالث بفارق الأهداف.