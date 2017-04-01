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ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب علي نيوي
- 1 أبريل، 2017 3:24 م
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ليفربول

ليفربول يقهر إيفرتون بثلاثية

حسم ليفربول ديربي الميرسيسايد لصالحه وذلك بعدما نجح في الفوز على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “الأنفيلد” في افتتاح مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

افتتح ليفربول أهداف المباراة أولا عن طريق لاعبه ساديو ماني في الدقيقة 8 ، وتمكن ماثيو بنينجتون من إدارك التعادل لإيفرتون مع حلول الدقيقة 28 ، وفي الدقيقة 31 نجح البرازيلي فيلب كوتينيو في إعادة الريدز للمقدمة مرة أخرى محرزا الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بهدفين لليفربول مقابل هدف لإيفرتون.

وفي الشوط الثاني البلجيكي ديفوك أوريجي من تقدم الريدز محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 60 ، لتمر الدقائق المتبقية دون أي جديد وتنتهي المباراة بفوز ليفربول.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 59 نقطة ليقفز للمركز الثالث مؤقتا ، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 50 محتلا المركز السابع.

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