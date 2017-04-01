رمضان صبحي أساسيا مع ستوك سيتي أمام ليستر

رمضان صبحي يقود ستوك سيتي أمام ليستر

أعلن الإنجليزي مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه ليستر سيتي في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وواصل المصري رمضان صبحي حجز مكان أساسي له في تشكيل ستوك سيتي بعد الأداء المميز له مع فريقه في الفنرة الأخيرة.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي :

حراسة المرمى : جرانت

خط الدفاع : جونسون – شاو كروس – مارتنيز إيندي – بيترز

خط الوسط : ويلان – ألين – أرناتوفيتش – والترز – رمضان صبحي

خط الهجوم : بيراهينو.