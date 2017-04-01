مران قوي للاعبي الأهلي المستبعدين من مواجهة الداخلية

سيد معوض يقود مران المستبعدين من مواجهة الداخلية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذين اتم استبعادهم من مواجهة الفريق اليوم أمام الداخلية مرانا قويا صباح اليوم تحت قيادة سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأحمر.

وشارك في المران كلا من رامي ربيعة وعلي معلول وباسم علي وأحمد رمضان “بيكهام” وفوزي الحناوي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وصالح جمعة وكريم نيدفيد وخاضوا تدريبا قويا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

بينما شهد المران غياب المصابين عماد متعب ومروان محسن وأكرم توفيق واكتفوا بأداء التدريبات التأهيلية في الجيم.

وقاد طارق سليمان تدريب مسعد عوض فيما قاد أنيس الشعلالي التدريبات البدنية.

ومن المقرر أن يشارك اللاعبون المستبعدون من مواجهة الداخلية في المباراة الودية غدا أمام منوف حيث سيمنح البدري الفرصة لهم للوقوف على الحالة البدنية والفنية.